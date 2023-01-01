Ганс Лефевр. Энн Теккерей
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Ганс Лефевр. Энн Теккерей

Ганс Лефевр. Энн Теккерей (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика167 мин12+
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Сюжет

Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Ганс Лефевр» – роман английской писательницы Энн Изабеллы Теккерей, леди Ритчи (1837–1919), старшей дочери знаменитого английского романиста Уильяма Теккерея. Она автор нескольких романов, которые высоко ценились в еe время, биографий и воспоминаний. Используя сюжеты известных сказок, написала несколько повестей, действие в которых происходит в современной ей Англии. Леди Ритчи активно издавалась и была заметной фигурой на позднее-викторианской литературной сцене.

Ганс Лефевр слушать на видеосервисе Wink.

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