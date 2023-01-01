Ганс Лефевр. Энн Теккерей (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Ганс Лефевр» – роман английской писательницы Энн Изабеллы Теккерей, леди Ритчи (1837–1919), старшей дочери знаменитого английского романиста Уильяма Теккерея. Она автор нескольких романов, которые высоко ценились в еe время, биографий и воспоминаний. Испо�льзуя сюжеты известных сказок, написала несколько повестей, действие в которых происходит в современной ей Англии. Леди Ритчи активно издавалась и была заметной фигурой на позднее-викторианской литературной сцене.



Ганс Лефевр слушать на видеосервисе Wink.