Галерея последних портретов. Елена Обухова,Наталья Тимошенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет шестую аудиокнигу «Галерея последних портретов» популярной серии Лены Обуховой и Натальи Тимошенко «Нормальное аномальное». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Саша Рейхерд никогда по-настоящему не верила в сверхъестественное. Даже занимаясь расследованиями аномальных явлений в компании своих друзей, она умудрялась находить объяснения всему необычному, что с ними происходило, иногда откровенно притягивая факты за уши и игнорируя то, что не укладывалось в ее картину мира. Тем сложнее ей было поверить в сверхъестественное, когда оно коснулось ее самой. Пять месяцев назад она отказалась участвовать в расследованиях, но мир сверхъестественного не захотел так просто отпускать ее. Ее жизнь превратилась в настоящий кошмар во сне и наяву. Чтобы разобраться в происходящем, ей придется снова встретиться с Войтехом, разгадать смысл своих снов, раскрыть преступление и взглянуть в лицо правде, которая окажется страшнее любого кошмара. Хватит ли у нее смелости? Решится ли она подвергнуть смертельной опасности друзей и любимых или предпочтет добавить свой портрет в галерею трагически погибших предшественниц? ©



Галерея последних портретов слушать на видеосервисе Wink.