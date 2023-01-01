Галактический протекторат. Вадим Попов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Первокурсник военного училища отправляется на поиски девушки, пропавшей на планете, находящейся под протекторатом враждебной инопланетной расы. И попадает в круговорот жестоких и загадочных событий напрямую связанных с личностью брата его любимой – психотехника, ценой своей жизни спасшего Землю.



Галактический протекторат слушать на видеосервисе Wink.