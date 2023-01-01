Гадости драконьей рыбалки. Анна Леденцовская (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Гадости драконьей рыбалки» – повесть Анны Леденцовской, жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези, приключенческое фэнтези, попаданцы. Кто сказал, что лечить разбитое сердце лучше на экзотическом курорте? Вот уж нет. Такого экстремального отдыха у меня еще не было! Морская рыбалка на яхте и огромный дракон вместо улова. Утащил в другой мир и не отпускает. Красивый оказался гад, но мы еще посмотрим, кто кого поймал!



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