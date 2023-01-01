Гадалка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Гадалка напророчила Елене Советовой, что она сможет родить долгожданного ребенка, но при одном условии: ей необходимо удочерить брошенного младенца. Восприняв всерьез ее слова, Елена находит в городском роддоме девочку, чья внешность точно совпадает с описанием гадалки. Елена пытается уговорить на удочерение своего мужа Артема, но безуспешно. Несмотря на это, Елена, по совету подруги Татьяны, начинает сбор документов, необходимых для удочерения. Артем находит их и устраивает жене скандал. Тогда Елена решает отложить удочерение. Узнав об этом, Татьяна говорит, что появились новые претенденты на удочерение девочки. Артем отвечает, что они могут взять в семью и другого ребенка. Тогда Татьяна сообщает супругам, что брошенная девочка – это ее дочь, отцом же ребенка является Артем, с которым она переспала год назад. Шокированная Елена уходит от мужа. Через некоторое время выясняется, что Татьяна призналась Артему в своей лжи: он не приходится отцом ребенку. Елена узнает от мужа, что Татьяна лежит в больнице, она спешит туда. Татьяна сообщает Елене, что смертельно больна. Именно поэтому она пыталась пристроить свою крошечную внучку в их семью. Елена удивляется: откуда взялась внучка? Татьяна рассказывает ей, что ребенка ей подбросила собственная беспутная дочь, которая исчезла и не подает о себе вестей. Зная о своей болезни, Татьяна подкинула ребенка в роддом. Татьяна признается, что роль гадалки исполнила ее подруга. Печальная история Татьяны трогает сердце не только Елены, но и Артема. Он дает согласие на удочерение. Через некоторое время Елена сообщает мужу, что ждет ребенка.



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