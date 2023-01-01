«Fuck you, Паркинсон!». Издание второе, дополненное. Игорь Казачков (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Электронная версия книги «Fuck you, Паркинсон!» была опубликована в конце 2020 года, и я сразу стал получать письма. В них было все, вопросы, просьбы, рассказы, предложения и много-много боли и страданий. Это общение заставило существенно переработать первый вариант книги, сделав более четкие акценты на вопросах, в первую очередь интересующих паркинсоников и их родных. В результате появилась вторая редакция книги (напечатана в октябре 2022 года), довольно существенно отличающаяся от первой. Именно о ней профессор О. С. Левин сказал: Вы написали такую книгу, от которой невозможно оторваться. Это не просто первая книга больного с БП в нашей стране, я думаю, что это одна из трех (если не лучшая) в мире. Вы сумели сочетать тонкое описание душевных чувств пациента, глубокое погружение в экзистенциальные вопросы, встающие перед ним с простыми, но затейливыми рекомендациями, научным пониманием заболевания.



«Fuck you, Паркинсон!» слушать на видеосервисе Wink.