WinkАудиокнигиФронтир. Перо и винтовка. Константин Калбазов
Фронтир. Перо и винтовка. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези691 мин12+
Сюжет
Если друг оказался вдруг… А если не оказался? Если это ты фактически его бросил? Нашел себе тихий уголок, где вполне счастлив, и купаешься в лучах славы. Ты влюблен и вроде как любим. Ты принят при дворе и твоими книгами зачитывается весь просвещенный мир. Готов ли ты отказаться от всего этого, ч�тобы исправить некогда совершенную ошибку? Сменить перо на винтовку и поставить на кон собственную жизнь? Если ты друг, а не вдруг, то выбора у тебя попросту нет, есть только долг.
Фронтир слушать на видеосервисе Wink.