Фрикономика. Экономист-хулиган и журналист-сорвиголова исследуют скрытые причины всего на свете. Стивен Левитт, Стивен Дабнер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Фрикономика — это наука не о фриках, а о всех нас. Почему мы поступаем так, как поступаем, и всегда ли отдаем отчет своим действиям? Фрикономика — родная дочь экономики, но куда более рискованная и откровенная. Она утверждает, что у многих очень простых явлений есть очень непростые причины. Почему ваши риелтор и лечащий врач находятся в тайном сговоре, хотя и незнакомы друг с другом? Почему в Америке 1990-х перевелись преступники? Если в наркобизнесе крутятся такие деньжищи, почему дельцы продолжают жить со своими родителями? Феноменально увлекательная (на ее страницах уживаются учителя-жулики, сумоисты и чикагские гангстеры) и невероятно въедливая (Дабнер и Левитт обожают цифры, но обходятся без пугающих формул), книга о «скрытой стороне всего» стала бестселлером в десятках стран и классикой журналистского научпопа. После нее ваш взгляд на мир не будет прежним!



Фрикономика слушать на видеосервисе Wink.