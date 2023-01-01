WinkАудиокнигиФрейд и Льюис. Дебаты о Боге. Арман Николи
Фрейд и Льюис. Дебаты о Боге. Арман Николи (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Учебная и научная литература567 мин16+
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Сюжет
Эта книга основана на уникальном курсе, посвященном двум выдающимся интеллектуалам ХХ века, психоаналитику Зигмунду Фрейду и писателю Клайву Стейплзу Льюису – людям, которым удалось сказать в ХХ веке нечто принципиально новое о Боге и человеке и так называемых вечных вопросах: как жить и во �что верить. Впервые в одной книге сопоставлены идеи и жизнь двух всемирно известных, но диаметрально противоположных по взглядам, мыслителей. Автор – психиатр, профессор Гарвардского университета. По книге снят 4-х серийный документальный фильм, а также поставлен спектакль на Бродвее.
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