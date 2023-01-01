FreshLife28. Как начать новую жизнь в понедельник и не бросить во вторник. Антон Петряков (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

От жизни нужно получать удовольствие, иначе зачем нам она? Хватит держаться на силе воли и прилагать невероятные усилия для достижения посредственного результата. Хватит сидеть на вредных полуголодных диетах и истязать себя на тренажерах. Присоединяйтесь к программе известного видеоблогера Антона Aka Bazili0 Петрякова и измените свою внешность и свою жизнь без диет и мучений!



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