WinkАудиокнигиFreshLife28. Как начать новую жизнь в понедельник и не бросить во вторник. Антон Петряков
FreshLife28. Как начать новую жизнь в понедельник и не бросить во вторник. Антон Петряков (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота, Нон-фикшн16+
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Сюжет
От жизни нужно получать удовольствие, иначе зачем нам она? Хватит держаться на силе воли и прилагать невероятные усилия для достижения посредственного результата. Хватит сидеть на вредных полуголодных диетах и истязать себя на тренажерах. Присоединяйтесь к программе известного видеоблогера Антона Aka Bazili0 Петрякова и измените свою внешность и свою жизнь без диет и мучений!
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