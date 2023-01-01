Франция изнутри. Как на самом деле живут в стране изысканной кухни и высокой моды?. Анастасия Соколова-Буалле (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Франция – невероятно романтическая страна с богатой историей, красивыми замками, соборами, средневековыми улочками и великолепной кухней. На протяжении многих веков она привлекала все новых и новых туристов. Но как на самом деле живут люди в стране вина и сыра? Анастасия Соколова-Буалле живе�т во Франции больше 8 лет, ведет блоги в инстаграме и на ютубе, а также является создателем клуба франкофилов «Окно в Париж». Она расскажет о том, как французы проводят свободное время, какие у них привычки, что для них значат кухня и религия, и многое другое.



Франция изнутри слушать на видеосервисе Wink.