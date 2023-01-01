Фрагменты прошлого. Меган Миранда (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Фрагменты прошлого» – захватывающий роман, который вы начнете читать как историю о любви, но вскоре обнаружите, что попали в настоящий триллер. Напряженная атмосфера, острые эмоции, одна загадка за другой – все это не даст оторваться от истории до самой развязки. Джесса и Калеб расстались. Но в его комнате по-прежнему ощущается ее присутствие. После того как Калеб погиб от несчастного случая, его мать просит Джессу разобрать его вещи. Разбирая фрагменты их общего прошлого, она обнаруживает, что на самом деле совсем не знала своего бойфренда и их отношения были не такими, как ей казалось. Каждая вещь и каждое воспоминание Джесса использует как ключ, чтобы наконец-то открыть правду. «Фрагменты прошлого» – книга, которая не даст расслабиться и заскучать, вместе с героиней вы будете увлеченно распутывать сеть лжи и искать ответы на бесконечные вопросы. Об авторе Меган Миранда – автор детективов-бестселлеров для взрослой аудитории. Издательство Clever выпускает ее книгу Young Adult впервые. Меган выросла в Нью-Джерси, окончила Массачусетский технологический университет, сейчас живет в Северной Каролине, США, с мужем и детьми.



Фрагменты прошлого слушать на видеосервисе Wink.