Формула Вечности. Вячеслав Шалыгин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Его имя Виктор Туманов. Профессия – частный сыщик. Место жительства – Россия. А вот кто он по сути – Вечный или Хамелеон? Или ни то, ни другое? Поначалу Туманов не задумывался о своей роли в извечной борьбе враждующих кланов бессмертных со сверхчеловеческими способностями. Он просто выполнял очередной заказ – обнаружить, захватить, в крайнем случае убить обезумевшего Хамелеона, даже не побрезговав приманкой в виде девушки Жени, с которой только что переспал. Но попавшийся в ловушку Хамелеон пробудил в душе сыщика сомнения. Ведь не исключено, что он и есть тот самый мальчик, так и не найденный двести лет назад надворным советником Лукьяновым. Плод запретной любви. Избранный из древнего пророчества. И просто человек, которому предстоит со всем этим разобраться…



Формула Вечности слушать на видеосервисе Wink.