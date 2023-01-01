Формула счастья. Составьте свой алгоритм радости. Мо Гавдат. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Мо Гавдату, трудившемуся в IBM, Microsoft и Google X, с первого дня работы сопутствовал успех, но он не чувствовал себя счастливым. Мо сравнивал себя с более богатыми друзьями и все время куда-то спешил, желая достичь большего. В конце концов он устал — быть вечно неудовлетворенным довольно утомительно. Тогда Мо Гавдат решил изучить матчасть — он погрузился в книги, лекции и документальные фильмы на тему счастья. В конце концов он выработал свой, технический подход. Итогом почти 10 лет его исследований стали уравнение и модель, эффект которой, по словам автора, можно измерить, многократно воспроизвести и получить гарантированный результат — счастье.





Формула счастья слушать на видеосервисе Wink.