Формула гармоничной жизни. Как стать богатым и счастливым, следуя за своей мечтой. Джон П. Стрелеки (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ваши дни похожи один на другой и вы не видите просвета? Вам надоело трудиться не покладая рук на нелюбимой работе, пытаясь свести концы с концами? Эта книга станет для вас отличным помощником, если вы хотите изменить свою жизнь и стать богатым и счастливым. Она содержит все необходимые техники �и инструменты для этого преобразования – вам нужно будет только ими воспользоваться. Автор бестселлеров «Кафе на краю земли» и «Большая пятерка для жизни» Джон П. Стрелеки и Тим Браунсон раскрывают в новой книге все составляющие формулы богатства и счастья – той самой, которой пользуются все известные люди, достигшие успеха. И вы можете стать одним из них!



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