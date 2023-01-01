Фонтан. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Тамара Кузнецова перед своей свадьбой решила разыскать отца, которого никогда не видела. Ее тетка, Зинаида, убеждала Тамару не делать этого. Тетка рассказала, почему мать и отец Тамары развелись. Отец, Иван Петрович, отличался странными поступками, то прикидывался убогим, чтобы на рынке ему товар продавали со скидкой. То к рождению дочери перерыл весь двор, и устроил такую грязь, что мать, решившая, будто ее муж издевается над ней, ушла с ребенком. Позже, через суд, она добилась развода, хотя, отец разводиться категорически не хотел. Тамара нашла отца, но особой радости от встречи у него не было. Тамара разочаровалась, однако на свадьбу пригласила и адрес оставила. Спустя короткое время, отец заявился к Тамаре, напился и заснул на диване. Тамара оставила отца дома одного и уехала по делам, а когда вернулась, его уже не было. Тамара решила, что отец больше не захочет видеться с ней. Но не тут-то было. Отец не просто приехал, а еще и вещички захватил с собой, заявив дочери, что у них сложилось неплохое общение, и он хотел бы пожить у материально обеспеченной Тамары. Для Тамары наступили плохие дни. С одной стороны: теперь она могла спокойно поговорить с отцом, они вспоминали о матери, и эти разговоры очень трогали Тамару. Но с другой стороны, отец пил, и вел себя так, как ему вздумается. Тамара попросила своего жениха, Леонида, выставить ее отца из квартиры. Он помог невесте. Иван Петрович уехал, но вскоре вернулся для того, чтобы… сделать ремонт. Тамара, уже уставшая от чудачеств отца, не знала, что ей предпринять. Но все же строительные материалы были закуплены, и ремонт начался. Тамара узнала у отца, зачем он перекопал к ее рождению весь двор. По словам Ивана Петровича, он хотел соорудить в честь дочери… фонтан. «Кто-то деревья сажает, а я фонтан». Спустя время, Тамара вышла замуж, отношения с отцом наладились, но однажды случилось непредвиденное, Иван Петрович заболел, и болезнь вроде была не тяжелой, но… отца Тамары не стало. После его смерти она узнала, что ее отец – богатый человек, который все свое имущество завещал на строительство городского фонтана в честь дочери. Тамара приняла такое решение отца и решила возглавить строительство фонтана.



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