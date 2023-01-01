Фонетика немецкого языка. Читаем и говорим по-немецки. Мария Гузь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к книге "Фонетика немецкого языка. Читаем и говорим по-немецки". Настоящий учебник предназначен для тех, кто впервые приступает к изучению немецкого языка самостоятельно или с преподавателем. В данном пособии представлены материалы, которые помогут обучающимся овладеть навыками правильного произношения. Книга содержит как теоретический материал, необходимый для осознанного овладения практическими навыками, так и различного рода упражнения. Предлагаемое вниманию читателей второе издание, исправленное и дополненное, содержит минидиалоги, не входившие в предыдущее издание.



Фонетика немецкого языка слушать на видеосервисе Wink.