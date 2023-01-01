Фонетика. Начинаем читать, писать и говорить по английски. Р. Н. Ефимова (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к одноименной книге. Предназначен для тех, кто впервые приступает к изучению английского языка самостоятельно или под руководством преподавателя, а также для тех, кто по разным причинам еще не овладел основами языка и слабо ориентируется в нем. В данном пособии представлены материалы, разработанные специально для начинающих на основе новейших британских методик преподавания, которые помогут учащимся получить и закрепить первые навыки практического владения английским языком.



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