WinkАудиокниг�иФонетика. Начинаем читать, писать и говорить по английски. Р. Н. Ефимова
Фонетика. Начинаем читать, писать и говорить по английски. Р. Н. Ефимова (книга, 2018) слушать онлайн
2018, Аудиокнига
Иностранные языки, Учебная и научная литература12+
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Сюжет
Аудиоприложение к одноименной книге. Предназначен для тех, кто впервые приступает к изучению английского языка самостоятельно или под руководством преподавателя, а также для тех, кто по разным причинам еще не овладел основами языка и слабо ориентируется в нем. В данном пособии представлены материалы, разработанные специально для начинающих на основе новейших британских методик преподавания, которые помогут учащимся получить и закрепить первые навыки практического владения английским языком.
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