Фолок. Пожиратель душ. Александр Делакруа (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Далекое будущее. Расцвет цивилизации. Люди всe больше походят на киборгов, заменяя части себя модернизированными протезами и имплантами. В погоне за самосовершенствованием всe острее встает вопрос об остатках человечности и спасении души. На границе изведанных миров небольшой корабль становится жертвой нападения космических пиратов. На борту лишь один пассажир и всего одна тайна. Тайна, скрывающая ответ на самый главный вопрос человечества. Но стоит ли правда жизни? Каждый решит для себя сам.



Фолок слушать на видеосервисе Wink.