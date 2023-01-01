Флоренция. Вид с холма. Алиса Даншох (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

В новую, пятую по счёту, книгу обозревателя «Литературной газеты» Алисы Даншох вошли культурологические эссе, посвящённые Флоренции. Этот город с давних пор любим далеко за пределами Италии, и о нём написано немало. Но уверены: увлекательные истории от Алисы Даншох об этом замечательном мест�е, её взгляд на былое и настоящее будут интересны читателям.



Флоренция слушать на видеосервисе Wink.