Флоренция. Вид с холма. Алиса Даншох
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Флоренция. Вид с холма. Алиса Даншох

Флоренция. Вид с холма. Алиса Даншох (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Учебная и научная литература12+

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Сюжет

В новую, пятую по счёту, книгу обозревателя «Литературной газеты» Алисы Даншох вошли культурологические эссе, посвящённые Флоренции. Этот город с давних пор любим далеко за пределами Италии, и о нём написано немало. Но уверены: увлекательные истории от Алисы Даншох об этом замечательном месте, её взгляд на былое и настоящее будут интересны читателям.

Флоренция слушать на видеосервисе Wink.

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