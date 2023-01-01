Флирт. Секреты легких побед. Макс Лисс
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Флирт. Секреты легких побед. Макс Лисс

Флирт. Секреты легких побед. Макс Лисс (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология169 мин18+

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О книге

Хотите почувствовать себя уверенно в отношениях с противоположным полом? Хотите заставлять мужские сердца учащенно биться? Хотите с помощью ни к чему не обязывающего флирта продвигаться по карьерной лестнице? Флирт – это набор техник и уловок, которые оказывают на людей влияние на подсознательном уровне. Овладейте ими, и мужчины будут пропускать вас вперед, уступать во всем и предлагать вам свою помощь. В ночном клубе, в компании друзей, в супермаркете и на работе вы будете в центре внимания, вам понравится ощущать собственную привлекательность и наслаждаться восхищенными взглядами. У вас есть подруга, которая вечно затмевает вас своей неприкрытой сексуальностью? Теперь никто даже не заметит ее рядом с вами!

Флирт слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Психология
Время
169 мин / 02:49

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