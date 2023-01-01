Флибустьер. Вест-Индия. Михаил Ахманов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда под порывами зюйд-веста поют снасти, волна упруго бьет в борт фрегата, а в кожаном кошеле позвякивают песо и дукаты – кажется, что это сон, который хоть однажды, но снится каждому мальчишке, – о пиратских набегах на тропические острова, прекрасной незнакомке и добром клинке, что спасает твою жизнь. Но если и проснувшись, ты обнаруживаешь себя на палубе рядом с медными пушками, бухтами просмоленных канатов и парочкой пропахших ромом головорезов – дело плохо. Либо предстоит визит к психиатру, либо… Вот именно со вторым вариантом и пришлось иметь дело Андрею Серову, бывшему цирковому артисту, бывшему спецназовцу, бывшему бизнесмену, а теперь уже и бывшему частному сыщику, которого запутанное расследование привело сначала на Камчатку, а потом к берегам Эспаньолы… за триста лет до собственного рождения. Ранее книга издавалась под названием «Флибустьер».



Флибустьер слушать на видеосервисе Wink.