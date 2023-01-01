Флибустьер. Магриб. Михаил Ахманов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Частный детектив Андрей Серов, бывший спецназовец, в результате одного из запутанных расследований оказывается… в XVIII веке. Пройдя путь в тысячи миль, полных опасностей и приключений, Андрей становится капитаном пиратского фрегата «Ворон» и по совместительству маркизом Андре де Серра. Но блеск золота, адреналин набегов и абордажей так и не превратились в смысл его жизни. Он хочет привести свой фрегат в Россию и послужить царю Петру, которому в войне со шведами крайне необходимы опытные мореходы. Однако добраться из Вест-Индии на Балтику непросто. Первый же шторм у Канар ломает все планы. А нападение на «Ворона» магрибских пиратов, хозяев Западной Атлантики и Средиземноморья, заставляет и вовсе отложить поход на север – в плену оказываются верные соратники и красавица-жена Андрея Шейла. Их надо освободить во что бы то ни стало! Ранее книга издавалась под названием «Ворон».



Флибустьер слушать на видеосервисе Wink.