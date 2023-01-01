WinkАудиокнигиФледлунд. Соня Фр�ейм
Фледлунд. Соня Фрейм (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Детективы18+
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Сюжет
Фледлунд – типичный немецкий городок, тихое захолустье. Пара улиц, несколько баров и дым от химической фабрики, что зловещим монстром возвышается на окраине. Мрачное спокойствие Фледлунда нарушает загадочный странник без памяти и прошлого. Как он здесь оказался? Какие темные делишки замышлял? Как он связан с Ханной, сотрудницей фабрики?
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