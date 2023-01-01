Фледлунд. Соня Фрейм (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Фледлунд – типичный немецкий городок, тихое захолустье. Пара улиц, несколько баров и дым от химической фабрики, что зловещим монстром возвышается на окраине. Мрачное спокойствие Фледлунда нарушает загадочный странник без памяти и прошлого. Как он здесь оказался? Какие темные делишки замышлял? Как он связан с Ханной, сотрудницей фабрики?



Фледлунд слушать на видеосервисе Wink.