Фледлунд. Соня Фрейм
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Фледлунд. Соня Фрейм

Фледлунд. Соня Фрейм (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Детективы18+

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Сюжет

Фледлунд – типичный немецкий городок, тихое захолустье. Пара улиц, несколько баров и дым от химической фабрики, что зловещим монстром возвышается на окраине. Мрачное спокойствие Фледлунда нарушает загадочный странник без памяти и прошлого. Как он здесь оказался? Какие темные делишки замышлял? Как он связан с Ханной, сотрудницей фабрики?

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