Флаг над крепостью. Андрей Васильев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Флаг над крепостью» – фантастический роман Андрея Васильева, четвертая книга цикла «Ковчег 5.0.», жанр боевое фэнтези, попаданцы. Мир Ковчега принимает все более и более обжитой вид, но это не значит, что на его карте не осталось «белых пятен», которые так интересны людям с шилом в одном месте. Вот только иногда любопытство может завести в такие места, из которых будет не так легко и выбраться.



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