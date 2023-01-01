WinkАудиокнигиФизиология наслаждений. Часть 1. Паоло Мантегацца
Физиология наслаждений. Часть 1. Паоло Мантегацца (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Психология345 мин18+
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Сюжет
Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию первую часть книги итальянского антрополога, психолога, литератора и политика Паоло Мантегацца «Физиология наслаждений», посвящeнную чувственным наслаждениям, источником которых являются ощущения органов зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Паоло Мантегацца пользуется в Италии репутацией величайшего писателя в области философии, психологии, антропологии и медицины. На поприще писателя он вступил на 23-м году жизни, и первым его сочинением стала «Физиология наслаждений». Книга сразу же стала необыкновенно популярной, и в самое короткое время труд молодого ученого был переведeн на все европейские языки.
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