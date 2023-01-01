Физика невозможного. Митио Каку. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сто лет назад ученые сказали бы, что лазеры, телевизоры и атомная бомба — это бредни фантастов. В «Физике невозможного» Митио Каку заявляет, что очень скоро реальными будут силовые поля, телепортация и путешествия во времени. Прямоточные ракеты, лазерные паруса, двигатели на основе антивещества доставят человечество к звездам. Метаматериал, работающий в видимом диапазоне света, будет делать объекты невидимыми. Машину времени построят по законам квантовой физики. Достижения в области МРТ и нанотехнологий сделают обычными телепатию и телекинез. Автор консультировался с выдающимися исследователями, среди которых нобелевские лауреаты, физики, биологи, астрономы. «Физика невозможного» предлагает вам футуристическое путешествие в мир науки, одновременно развлекательное и просвещающее.



Физика невозможного слушать на видеосервисе Wink.