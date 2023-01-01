Физика и Химия. Гипотезы и аксиомы. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Основоположники европейской философии, древние греки, разделяли эту науку на физику, логику и этику, называя физикой учение о бытии, логикой – учение о познании и этикой – учение о ценностях. Неудивительно, что важнейшая для них модель натурфилософии (для нас – физики) – учение о четырех стихиях, или четырех первоэлементах – создается философами, пытавшимися понять, как возник окружающий мир, что лежит в его основе и из чего он сотворен. В этой аудиокниге, кроме рассказа о четырех мировых стихиях, вас ждут двадцать увлекательных историй о самых знаменитых научных гипотезах и аксиомах физики и химии.



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