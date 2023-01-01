Фитнес для резвой акулы. Наталья Александрова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Следствие ведет Василиса Селезнева. Частному детективу Василию Макаровичу Куликову и его верной помощнице Василисе под силу раскрыть любое преступление – вернуть украденные драгоценности, найти похитителя, распутать узел таинственных убийств. Поэтому новое дело – слежка за тещей заказчика – поначалу кажется проще пареной репы. Зять подозревает, что между посещениями косметолога, парикмахерской и фитнес-центра любимая родственница крутит роман с молодым красавцем, тем самым показывая дурной пример своей дочери и бросая тень на всю семью. Однако в процессе слежки выясняется, что пожилая дама не так уж безобидна, как могло показаться на первый взгляд. В результате события принимают волнующий и даже опасный поворот…



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