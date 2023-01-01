Фиолетовая корова. Сделайте свой бизнес выдающимся!. Сет Годин
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Фиолетовая корова. Сделайте свой бизнес выдающимся!. Сет Годин

Фиолетовая корова. Сделайте свой бизнес выдающимся!. Сет Годин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес281 мин12+

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Сюжет

В этой аудиокниге Сет Годин, американский гуру маркетинга, поделится с вами своей зажигательной идеей Фиолетовой коровы. Почему фиолетовой? Потому что обыденность – это скучно и неинтересно! Добиться внимания потребителя на современном рынке можно, только выделяясь особенными, удивительными продуктами – Фиолетовыми коровами. Вы смогли бы пройти мимо Фиолетовой коровы? Вот и ваши потребители не смогут. Вы узнаете, как создать, вырастить и правильно доить свою Фиолетовую корову! Станьте фиолетовыми!

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