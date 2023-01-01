Финтифлюшки. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Отцу Юли Морозовой Анатолию Петровичу сделали сложную операцию. Врач сказал, что операция прошла успешно, и теперь остается только ждать… У выхода из больницы Юлю встретила странная девушка Бэлла, которая сообщила, что она – сестра Юли, и пока отец в больнице, Бэлла поживет у нее. Юля вспомнила, что накануне операции Анатолий Петрович признался, что в его родном поселке у него растет еще одна дочь. Он очень редко навещал девочку, отделываясь лишь денежными подачками. Отец попросил Юлю не бросать Бэллу, если с ним что-то случится. И вот Бэлла приехала. За несколько дней новоявленная сестра умудрилась устроить в квартире Юли и пожар, и потоп… А ее манера одеваться и вести себя просто раздражали Юлю. Она терпит ее в своем доме только ради отца. Однако вскоре Юля понимает, что Бэлла – наивная, но очень добрая девочка, которая изо всех сил старается понравиться старшей сестре. И очень любит Анатолия Петровича. Сестры ежедневно навещают отца в больнице. Вскоре он приходит в себя, но пока еще очень слаб. Но девушки понимают, что отец безмерно рад тому, что они подружились. Бэлла рассказывает сестре, что познакомилась с симпатичным парнем, который ей очень нравится. Она решает показать его сестре и приглашает в гости. Юля с ужасом видит на пороге своей квартиры Алексея – парня, с которым она рассталась два года назад, узнав, что у него есть другая женщина и ребенок. Юля просит Алексея навсегда оставить в покое ее сестру. Алексей признается, что обратил внимание на Бэллу только потому, что она чем-то похожа на Юлю. Ведь он до сих пор любит ее. Юля прогоняет Алексея. Но она понимает, что тоже до сих пор не смогла его разлюбить. Алексей снова приходит к Юле и просит простить его за то, что до свадьбы побоялся признаться, что у него есть ребенок от другой женщины. А с ней он к тому времени уже расстался, хотя она и пыталась удержать его всеми способами. Алексей просит Юлю стать его женой. Но их свидание видит Бэлла. Девушка убегает из дома, и Юля с Алексеем не могут ее найти. Юля решает пока не говорить отцу об исчезновении Бэллы, надеясь, что сестра вернется. И вскоре Бэлла действительно возвращается. Она привозит из своего поселка свадебный подарок для Юли. Для сестры ей не жаль даже самого дорогого, что у нее есть – сережек, которые когда-то подарил ей отец.



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