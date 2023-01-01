Финт хвостом. Коллектив авторов
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Финт хвостом. Коллектив авторов

Финт хвостом. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Зарубежная литература918 мин16+

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О книге

Никогда не смотрите в глаза кошке! От деликатного мурлыканья до внезапной царапины, войдите в темный тайный мир создания, которое уж точно не является лучшим другом человека – и которому, похоже, это нравится. В этом необычном сборнике двадцать четыре рассказчика заглядывают в загадочные глаза самой обыкновенной кошки и видят отражение – пугающее, нереальное и гротескное. От птичьих следов на пороге вашего дома до вопля в ночи, от хвоста до когтей – узнайте, кто они на самом деле… если осмелитесь.

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Жанр
Ужасы и мистика, Рассказы, Зарубежная литература
Время
918 мин / 15:18

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