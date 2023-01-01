WinkАудиокнигиФинт хвостом. Коллектив авторов
Финт хвостом. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Зарубежная литература918 мин16+
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О книге
Никогда не смотрите в глаза кошке! От деликатного мурлыканья до внезапной царапины, войдите в темный тайный мир создания, которое уж точно не является лучшим другом человека – и которому, похоже, это нравится. В этом необычном сборнике двадцать четыре рассказчика заглядывают в загадочные глаза �самой обыкновенной кошки и видят отражение – пугающее, нереальное и гротескное. От птичьих следов на пороге вашего дома до вопля в ночи, от хвоста до когтей – узнайте, кто они на самом деле… если осмелитесь.
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ЖанрУжасы и мистика, Рассказы, Зарубежная литература
Время918 мин / 15:18
Рейтинг
- АМАвтор
А.
Морлен
- БМАвтор
Барри
Молзберг
- ГУАвтор
Гэйхен
Уилсон
- ДЙАвтор
Джейн
Йолен
- ДОАвтор
Джойс
Оутс
- ДЛАвтор
Джоэл
Лейн
- ДКАвтор
Дуглас
Клегг
- ККАвтор
Кейт
Коджа
- ЛТАвтор
Люси
Тейлор
- МКАвтор
Майкл
Кеднам
- ММАвтор
Майкл
Маршалл Смит
- МСАвтор
Марта
Сукап
- НРАвтор
Николас
Ройл
- НХАвтор
Нина
Хоффман
- НКАвтор
Нэнси
Кресс
- РВАвтор
Рэй
Вуксевич
- СКАвтор
Сара
Клеменс
- СКАвтор
Стивен
Кинг
- ССАвтор
Стивен
Спрулл
- СКАвтор
Сторм
Константайн
- СВАвтор
Сьюзан
Вейд
- ТЛАвтор
Танит
Ли
- УБАвтор
Уильям
Берроуз
- ХДАвтор
Харви
Джейкобс
- ААЧтец
Александр
Аравушкин
- ВСЧтец
Воронецкий
Станислав
- ЕДЧтец
Елена
Дельвер
- ИПЧтец
Ирина
Патракова