Финский в диалогах. Вероника Кочергина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к книге Вероники Кочергиной "Финский в диалогах". Это пособие предназначено для тех, кто хочет овладеть финской разговорной речью. Оно построено по коммуникативному принципу и знакомит с основными ситуациями повседневного общения как за рубежом, так и при приеме иностранных гостей у себя в стране. Тщательно отобранный и точный в плане выражения современный языковой материал, записанный на компакт-диск, делает диалоги живыми и удобными для непосредственного практического использования. Способ обучения разговорной речи через овладение диалогами-образцами и готовыми речевыми формулами помогает успешно общаться в иноязычной среде в стандартных ситуациях уже с самого начала обучения.



Финский в диалогах слушать на видеосервисе Wink.