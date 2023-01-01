Финансист. Теодор Драйзер (книга, 1912) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» представляет роман «Финансист» – блистательный в своей исторической достоверности роман об элите американского бизнеса второй половины XIX века. Роман о мире, где выживают сильнейшие, способные неуклонно двигаться к цели – обретению богатства и власти. «Финансист» – первая часть монументальной «Трилогии желания» Драйзера (продолженной романами «Титан» и «Стоик»). Главный герой трилогии – Фрэнк Каупервуд. Коммерческая среда, окружавшая Фрэнка с детства, формирует в нeм психологию предпринимателя. Начав с мелких спекуляций, постепенно втягиваясь в смелые и рискованные операции, в условиях жестокой борьбы Купервуд становится финансовым гением. Осознав силу накопленных им капитала и профессионального опыта, Фрэнк Каупервуд провозглашает свой жизненный лозунг, давший название всей трилогии: «Мои желания прежде всего».



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