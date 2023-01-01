Финал. Первый тайм. Дмитрий Быков,Дэниэл Кахелин,Дмитрий Шишканов,Игорь Журуков,Татьяна Ларюшина,Аркадий Тесленко,Иван Чекалов
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Финал. Первый тайм. Дмитрий Быков,Дэниэл Кахелин,Дмитрий Шишканов,Игорь Журуков,Татьяна Ларюшина,Аркадий Тесленко,Иван Чекалов

Финал. Первый тайм. Дмитрий Быков,Дэниэл Кахелин,Дмитрий Шишканов,Игорь Журуков,Татьяна Ларюшина,Аркадий Тесленко,Иван Чекалов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Современная проза344 мин18+

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Сюжет

Аудиостудия «Ардис» представляет роман «Финал», написанный в рамках проекта «Битва романов». Цель литературного состязания, получившего такое название, – создать роман-бестселлер и доказать, что жанр романа живее всех живых. Написали роман шестеро молодых авторов под кураторством Дмитрия Быкова. Накал страстей, сплоченность футбольных фанатов, горечь поражения и торжество победы – все это есть в романе, целиком и полностью посвящeнном спорту. «Но книжка про футбол, которая получилась у учеников Быкова – она не совсем про футбол. Она про нашу жизнь, про человеческие отношения, и самое главное – про горькое чувство ушедшего навсегда праздника непослушания, праздника свободы, промелькнувшего в большом городе как тень от крыла сказочной, придуманной нами птицы». Предлагаем вашему вниманию «Первый тайм», а также «Перерыв», прочитанные Дмитрием Быковым.

Финал слушать на видеосервисе Wink.

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