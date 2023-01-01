Финал. Первый тайм. Дмитрий Быков,Дэниэл Кахелин,Дмитрий Шишканов,Игорь Журуков,Татьяна Ларюшина,Аркадий Тесленко,Иван Чекалов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» представляет роман «Финал», написанный в рамках проекта «Битва романов». Цель литературного состязания, получившего такое название, – создать роман-бестселлер и доказать, что жанр романа живее всех живых. Написали роман шестеро молодых авторов под кураторством Дмитрия Быкова. Накал страстей, сплоченность футбольных фанатов, горечь поражения и торжество победы – все это есть в романе, целиком и полностью посвящeнном спорту. «Но книжка про футбол, которая получилась у учеников Быкова – она не совсем про футбол. Она про нашу жизнь, про человеческие отношения, и самое главное – про горькое чувство ушедшего навсегда праздника непослушания, праздника свободы, промелькнувшего в большом городе как тень от крыла сказочной, придуманной нами птицы». Предлагаем вашему вниманию «Первый тайм», а также «Перерыв», прочитанные Дмитрием Быковым.



Финал слушать на видеосервисе Wink.