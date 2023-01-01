Философия отличницы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Философия отличницы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Философия отличницы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство31 мин16+

О книге

Студентка университета Ольга Воронина – отличница, в зачетке у нее всегда были одни пятерки. И вдруг на зачете по философии преподавательница Мария Петровна засыпала ее дополнительными вопросами и не приняла зачет, объяснив это тем, что Ольга – любовница ее мужа Вадима. Ольга знала, что Вадим женат, но ее это не смущало: она считала, что раз он охладел к жене, то она имеет право с ним встречаться. Узнав о том, что жене всё известно, Вадим не расстроился, он был уверен, что Мария его простит. Ольга усиленно занималась, чтобы пересдать зачет. Ей это удалось, но впереди была сессия, и она намеревалась сдать все экзамены на отлично. Вадима раздражало рвение Ольги к учёбе. Сказав, что жена угрожает ему запретом видеться с детьми, он предложил Ольге на время расстаться. Сессия закончилась, Ольга освободилась, но Вадим ей не звонил и не появлялся. Она отправилась к нему домой и увидела, в какой бедности живут Мария Петровна и ее дети. Ольге стало стыдно. Она долго бродила по улицам, замерзла и зашла к своей подруге Людмиле. Там Ольга увидела Вадима. Ольга обвинила подругу в предательстве и ушла. Ее мучила совесть, и она пришла к Марии Петровне. Та сказала, что решила развестись с мужем. После каникул Ольга пришла в университет и увидела Людмилу в слезах. Выяснилось, что Вадим бросил и ее. Девушки решили отомстить Вадиму: они подкараулили его и пригрозили, что если он не будет обеспечивать жену и детей, они выведут его на чистую воду, ведь им он дарил дорогие подарки.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
31 мин / 00:31

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