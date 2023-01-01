Философия хорошей жизни. 52 Нетривиальные идеи о счастье и успехе. Рольф Добелли (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

" Проанализировав труды античных классиков, изучив новейшие достижения психологических исследований и опыт гуру финансовых инвестиций, автор собрал разнообразные ментальные приемы, модели, уловки и трюки, которые помогают получать удовольствие от жизни.



Философия хорошей жизни слушать на видеосервисе Wink.