Филиппон – праправнук атамана. Часть 1. Борис Алмазов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все знают Бориса Александровича Алмазова, как прекрасного автора исполнителя, как автора замечательных книг о лошадях, об архитектуре, для детей и взрослых, кто то помнит, что он был атаманом казачьего округа Питера, а студенты его знают и любят, как преподавателя по связям с общественностью. Но я открою тайну для поклонников популярной группы Non Cadenca, что автор всех песен и обаятельная солистка этой группы Саша Алмазова родная дочь Бориса Саныча. Вишенька от яблоньки не далеко уронилась:)! Но то, что Алмазов написал и сам зачитал собственный киносценарий "Филиппон – праправнук аттамана знают избранные. Моя семья влюбилась в это произведение и каждый раз, когда мы едем более, чем на 100 километров от дома на машине, требует поставить эту аудио книжку и смеются от души всю дорогу, что развлекает меня и не отвлекает от управления автомобилем. Наконец, это гениальное (не боюсь этого эпитета) произведений в двух частях вышло на цифровых витринах iTunes, Yandex, etc. Не пожалейте времени, послушайте, это именно тот случай, когда смешно и познавательно. Гарантирую, скучно не будет и буду рад замечаниям и комментариям. Найти бы еще хорошего режиссeра и продюсера, чтобы снять этот фильм, мир стад чуть лучше. Кроме того, накануне очередного призыва молодeжи в армию, эта вещь будет актуальна. Так что всем чадам мужского рода до 27 лет, а так же их родителям НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую. Исполняет Борис Алмазов



Филиппон – праправнук атамана слушать на видеосервисе Wink.