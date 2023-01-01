Фея. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Ирина и Иван Климовы подарили на 12-летие сыну недорогой конструктор, хотя Петя просил компьютер. Но семья живет небогато, и позволить столь дорогой подарок для ребенка родители не могли. Каково же было их удивление и даже испуг, когда вечером Петя принес домой новенький ноутбук. На вопросы, где он его взял, Петя уклончиво отвечал, что ноутбук ему подарила… сказочная Фея. По крайней мере, она сама себя так называет. Ирина испугана, что их сына преследует неизвестная маньячка. Фотографию «Феи» Ирина и Иван увидели на заставке компьютера. Поведение мужа насторожило Ирину. Ей показалось, что Иван знает, кто эта женщина. А вскоре Петя случайно проговорился, что отец встречался с «Феей». Ирина испугалась, что муж мог завести отношения с этой женщиной, а теперь хочет уйти к любовнице и забрать с собой сына. Она не решилась поговорить с мужем. Вместо этого Ирина начала следить за Петей, и вскоре выяснилось, что таинственная «Фея» – родная мать Пети, которая бросила их с Иваном, когда ребенку было полтора года. Ирине Иван сказал, что его жена умерла, а Петя вообще всегда был уверен, что Ирина – его родная мать. Однако сейчас «Фея» – богатая гражданка США, и она хочет вернуть сына. Психоаналитик посоветовал откровенно поговорить обо всём с Петей. Пусть сам выбирает – остаться с родителями или уехать с «Феей». Только так можно понять – правильно ли они воспитывали сына? Или его можно купить еще каким-нибудь дорогим подарком?



Фея слушать на видеосервисе Wink.