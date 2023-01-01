Февральская революция и отречение Николая II. Лекция 33. Марина Лобанова,Кирилл Александров (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

Петербургский историк Кирилл Михайлович Александров в 2017 году записал на радио «Град петров» цикл программ «К 100-летию Февральской революции. История отречения от престола Императора Николая II». Самый подробный рассказ о событиях Февраля 1917 года и подробнейший (иногда – почасовой) – о том, как происходило отречение последнего русского Государя. В программах рассмотрены причины Февральской революции, ход революционных событий и основное внимание уделено кропотливому восстановлению истории отречения от престола императора Николая Александровича. В год 100-летия Февральской революции – подробнейший рассказ о событиях, приведших к крушению монархии в России. Кандидат исторических наук Кирилл Михайлович Александров много лет занимается восстановлением событий и формированием своего взгляда на их значение. Программы ведет журналист Марина Лобанова, задающая вопросы от лица неискушенной в истории публики. Было ли отречение неизбежно? Почему лишили прав наследования престола цесаревича Алексея Николаевича? Есть ли главные «виновники» отречения и кто они? Считал ли Николай II, что его обманули и в чем именно? В передачахзачитываются важнейшие документы – полностью, и фрагменты дневников и воспоминаний участников.



Февральская революция и отречение Николая II слушать на видеосервисе Wink.