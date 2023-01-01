Фельдмаршал Шереметев. Подвиги и трагедии. Владимир Шигин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сегодня имя генерал-фельдмаршала Бориса Шереметева малоизвестно большинству из нас. И это в высшей степени несправедливо! Жизнь и подвиги Шереметева достойны памяти потомков! Он был последним русским воеводой допетровской Руси ставший одним из первых генералов новой эпохи. Жизнь Шереметева напоминает приключенческий роман: схватки с татарами в причерноморских степях, войны с поляками, турками и шведами. Пленения и ранения, секретные разведывательные миссии в Европе, дружба с мальтийскими рыцарями и совместные походы против средиземноморских пиратов… В минуты отчаяния он мечтал о монашеском постриге, но снова уходил сражаться за Россию, терял любимых и снова обретал счастье… Обо всем этом Вы узнаете, только прослушав новую аудиокнигу известного российского писателя-историка Владимира Шигина. Прослушайте историю жизни и подвигов этого удивительного человека. Услышьте голос давно ушедшей от нас героической эпохи! Испытайте гордость за наших мужественных пращуров!



Фельдмаршал Шереметев слушать на видеосервисе Wink.