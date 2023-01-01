WinkАудиокнигиФедор Бесприютный. Владимир Короленко
Федор Бесприютный. Владимир Короленко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика12+
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Сюжет
«Пешая этапная партия подымалась по трактовой дороге на „возгорок“. По обе стороны дороги кучки елей и лиственниц взбегали кверху оживленной кудрявой зеленью. На гребне холма они сдвинулись гуще, стали стеной тайги, но на склоне меж дерев и ветвей виднелась даль, расстилавшаяся лугами, сверкавшая кое-где полоской речной глади, затянутая туманами в низинах и болотах…»
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