Федор Бесприютный. Владимир Короленко
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Федор Бесприютный. Владимир Короленко

Федор Бесприютный. Владимир Короленко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика12+

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Сюжет

«Пешая этапная партия подымалась по трактовой дороге на „возгорок“. По обе стороны дороги кучки елей и лиственниц взбегали кверху оживленной кудрявой зеленью. На гребне холма они сдвинулись гуще, стали стеной тайги, но на склоне меж дерев и ветвей виднелась даль, расстилавшаяся лугами, сверкавшая кое-где полоской речной глади, затянутая туманами в низинах и болотах…»

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