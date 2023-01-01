Фазовый переход. Том 2. «Миттельшпиль». Василий Звягинцев
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Фазовый переход. Том 2. «Миттельшпиль». Василий Звягинцев

Фазовый переход. Том 2. «Миттельшпиль». Василий Звягинцев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези711 мин16+

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Сюжет

Операция «Мангуста» по свержению существующего режима в Российской Федерации предотвращена. Подача отбита. Отныне тайные «боевые действия» будут вестись на территории стратегического противника, и фокус внимания «Андреевского братства» сосредотачивается на Соединенных Штатах, где немедленно начинают происходить события, способные изменить двухвековой устоявшийся порядок на континенте и положение во всем мире. Снова Андрею Новикову и Александру Шульгину приходится вступать в большую Игру и вмешиваться в ход истории. Но иначе они уже не могут, потому что сфера их ответственности – Будущее.

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