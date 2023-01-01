Фаза 3. Оса Эриксдоттер (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Новый роман от автора «Бойни» – уникальный триллер в духе Артура Хейли о медицинском эксперименте, который пошел наперекосяк. История о силе любви и хрупкости человеческой личности. Биохимик Селия Йенсен в составе команды исследователей из Гарварда работает над новым лекарством от болезни Альцгеймера. У Селии есть и личная заинтересованность – ее отец болен, и она готова пойти на все, чтобы вылечить его. Фармакологи полны оптимизма, первые тестирования лекарства проходят успешно. Исследование переходит к третьей фазе – испытаниях на больных. Если всё получится, это будет революционным прорывом в лечении страшной болезни. Но в это же время происходит череда необъяснимых актов насилия. 86-летний мужчина нападает с ножом на своих соседей в доме престарелых. В магазине IKEA случается массовая стрельба. В Париже застрелили человека. Связаны ли эти события с новым лекарством или это совпадение? И как быть, если этот невероятно действенный препарат обладает таким пугающим побочным эффектом? Как сделать выбор там, где это кажется невозможным? В романе есть и автобиографическая линия: «Когда я уже начала работать над этой книгой, заболел мой отец. Рак, и все развивалось очень быстро. И в книге сама собой появилась линия дочери, которая пытается спасти своего отца от стремительно развивающейся болезни. Я так хотела, чтобы он успел прочитать мою книгу, он всегда был поклонником триллеров в американском духе. Но он не успел»,– пишет Оса Эриксдоттер. Аудиоверсию романа виртуозно исполнила Ольга Плетнева, актриса озвучивания, театра и кино. Голос Умы Турман в «Убить Билла». Пресса о книге: «Эрудированность автора в области исследований человеческого мозга, трогательные человеческие отношения, яркая галерея персонажей – все это делает этот триллер по-настоящему впечатляющим», – Eskilstuna-Kuriren «Невероятно захватывающая книга на очень важную тему. Автору удалось описать проблемы, связанные со старением мозга, так, что оторваться буквально невозможно. Тот редкий случай, когда энергичный триллер еще и просвещает», – Politiken



Фаза 3 слушать на видеосервисе Wink.