Файролл. Разные стороны. Андрей Васильев
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Файролл. Разные стороны. Андрей Васильев

Файролл. Разные стороны. Андрей Васильев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика1093 мин16+

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О книге

Разные стороны" – фантастический роман Андрея Васильева, седьмая книга цикла «Файролл», жанр боевое фэнтези, LitRPG. Когда уходишь куда-то надолго, не забывай закрывать двери, иначе в твой дом могут войти неприятности. Вернувшись из пиратского Архипелага, журналист Никифоров, более известный в игровом мире «Файролла» как тан Западной Марки Хейген, обнаружил, что у него накопилось огромное количество проблем. Надо добыть третью часть магического ключа, расследовать таинственные смерти, преследующие рыцарский орден, наведаться в гости к главе ордена ассасинов и уберечь от гибели целый горский клан. А если принять во внимание все неприятности и странности, сопровождающие его в реальной жизни, то любому станет понятно, что жить становится герою все интересней. И опасней!!! Данное издание содержит специальную авторскую версию романа, ранее не издававшуюся! "

Файролл слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
1093 мин / 18:13

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