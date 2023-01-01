Файролл. Квадратура круга. Том 4. Андрей Васильев (книга, 2020) слушать онлайн

Издание содержит фантастический роман Андрея Васильева «Квадратура круга. Том четвертый», цикл «Файролл», жанр боевое фэнтези, LitRPG. Когда кончается одна напасть, то какое-то время ты можешь дышать полной грудью, но ровно до того времени, пока тебя с головой не накроет другая. Разумеется, это в том случае, если ты выбрался из переделки живым и здоровым, и если эти напасти ходят поодиночке. Но, с другой стороны, ничто не делает жизнь такой полной, как постоянное ожидание смерти. И журналисту Никифорову, также известному в игре «Файролл» как Хейгену, похоже, предстоит проверить это утверждение на собственной шкуре.



Файролл слушать на видеосервисе Wink.