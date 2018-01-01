Фаворитка проклятого отбора. Анна Минаева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Фаворитка проклятого отбора» популярной современной писательницы Анны Минаевой. Родиться чародейкой – проклятие. Скрывать дар от всего мира – самая сложная игра. Если проиграешь, лишишься всего. Долгие годы у меня получалось не привлекать к себе внимания, но теперь… Теперь все изменилось. Лавина интриг и заговоров свалилась на плечи вместе с объявлением королевского отбора. Я оказалась на виду у всего королевства, теперь я – одна из невест правителя. А мой брат затеял опасную игру, где для меня уготована роль марионетки. Но если он надеется, что я легко пойду у него на поводу, то сильно ошибается. Правила игры усложняются, тайну скрывать все труднее. Особенно когда в это дело сует свой нос лорд-регент. Но и у меня есть козырь в рукаве. Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Диной Бобылeвой, на чьем счету дублирование в более, чем 100 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Пятьдесят оттенков серого (2015)», «Богемская рапсодия (2018)», «Девушка, которая застряла в паутине (2018)», «Веном (2018)», «Mamma Mia! 2 (2018)», «Погоня за любовью (2018)», «Пятьдесят оттенков свободы (2018)», «Волк с Уолл-стрит (2013)», «Сноуден (2016)» и многих других. ©



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