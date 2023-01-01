Фаворит (часть 4). Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Спустя полгода после выхода первого издания «Фаворита» из редакции поступила просьба повторить стереотипное издание при условии, что автор пожертвует часть гонорара в Советский фонд защиты мира. Валентин Саввич был возмущен. Он уже не раз жертвовал средства и в фонды, и на храмы, но сам, по дв�ижению своей души, а с диктатом неприкрытого вымогательства встретился впервые. Гонорар был отдан полностью, и в 1985 году вышло второе издание романа. А дальше неудержимый «Фаворит» продолжил свое шествие, игнорируя все преграды и препятствия.© В. Пикуль (наследники) ©



Фаворит (часть 4) слушать на видеосервисе Wink.