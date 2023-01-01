WinkАудиокнигиФаворит (часть 4). Валентин Пикуль
Фаворит (часть 4). Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
История738 мин12+
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Сюжет
Спустя полгода после выхода первого издания «Фаворита» из редакции поступила просьба повторить стереотипное издание при условии, что автор пожертвует часть гонорара в Советский фонд защиты мира. Валентин Саввич был возмущен. Он уже не раз жертвовал средства и в фонды, и на храмы, но сам, по дв�ижению своей души, а с диктатом неприкрытого вымогательства встретился впервые. Гонорар был отдан полностью, и в 1985 году вышло второе издание романа. А дальше неудержимый «Фаворит» продолжил свое шествие, игнорируя все преграды и препятствия.© В. Пикуль (наследники) ©
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