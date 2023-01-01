Фаворит (часть 3). Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«В романе „Фаворит“ только один вымышленный герой, но образ его создан на основе подлинных фактов. Все остальные – достоверные личности, а диалоги их подтверждены перепискою и другими документами эпохи. Летопись придворного фаворитизма в России часто писалась дегтем на кривобоких заборах. Однако в бесконечной череде куртизанов встречались и умные люди, страстные патриоты: они дерзко вторгались в Большую Политику, управляя не только коронованной любовницей, но и всем государством. Среди таких баловней счастья первое место принадлежит светлейшему князю Потемкину-Таврическому, и громадное значение его деятельности в истории развития нашего Отечества уже никем не оспаривается».© В. Пикуль (наследники) ©



Фаворит (часть 3) слушать на видеосервисе Wink.