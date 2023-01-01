Фаворит (часть 2). Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Пушкин предрекал: «…имя странного Потемкина будет отмечено рукою истории», а Герцен позже писал, что «историю Екатерины Великой нельзя читать при дамах». Имена этих людей, спаянные единой страстью и ненавистью, общими викториями и поражениями, нерасторжимы в давности русской. Потемкин никог�да не стал бы «князем Таврическим», если бы его миновала любовь Екатерины, но и она не рискнула бы титуловаться «Великой», если бы ее не окружали русские люди, подобные Потемкину.© В. Пикуль (наследники) ©



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